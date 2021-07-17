МегаФон продаёт iPhone 11 по минимальной цене

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Напомним, iPhone 11 оснащён дисплеем диагональю 6,1 дюйма, системой из двух камер, процессором A13 Bionic.