МегаФон продаёт iPhone 11 по минимальной цене

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Сегодня в 16:13
МегаФон продаёт iPhone 11 по минимальной ценеДо 19 июля
МегаФон предлагает в своём магазине на Tmall iPhone 11 с 64 ГБ памяти за 41 490 рублей. Акция продлится до 19 июля. Количество товара также ограничено.
41 490 рублей — это действительно самая низкая цена за данную модель. Даже в серой рознице её предлагают по более высокой стоимости:
Чтобы купить смартфон по такой цене, нужно сначала применить купоны на странице Tmall, а затем в корзине промокод «UHWOW4500». Магазин МегаФона предлагает доставку от двух дней, поддержку SIM любых операторов для телефону и официальную гарантию. Магазин предупреждает, что акция может быть завершена досрочно.
Напомним, iPhone 11 оснащён дисплеем диагональю 6,1 дюйма, системой из двух камер, процессором A13 Bionic.