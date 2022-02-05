МегаФон продаёт iPhone 12 mini по минимальной цене

МегаФон утверждает, что акция будет проходить с 4 по 28 февраля. Однако на момент публикации новости на сайте оставалось 44 доступных телефона. Будут ли пополняться запасы, пока неясно.

Чтобы получить скидку, нужно добавить товар в корзину и применить там промокод «FEBMF4500». После этого стоимость получится 42 990 рублей. На Яндекс.Маркете сейчас самый дешёвый вариант — 46 с лишним тысяч рублей.