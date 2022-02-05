МегаФон продаёт iPhone 12 mini по минимальной цене

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МегаФон продаёт iPhone 12 mini по минимальной ценеВ наличии осталось чуть больше 40 штук, поспешите
Официальный магазин МегаФона на Tmall запустил распродажу Apple iPhone 12 mini на 64 ГБ. Дешевле, чем там, смартфон сейчас нигде нельзя купить.
МегаФон утверждает, что акция будет проходить с 4 по 28 февраля. Однако на момент публикации новости на сайте оставалось 44 доступных телефона. Будут ли пополняться запасы, пока неясно.
Чтобы получить скидку, нужно добавить товар в корзину и применить там промокод «FEBMF4500». После этого стоимость получится 42 990 рублей. На Яндекс.Маркете сейчас самый дешёвый вариант — 46 с лишним тысяч рублей.
Все акции актуальны на момент публикации новости. Пожалуйста, проверяйте доступность скидки самостоятельно.
iPhone 12 mini имеет экран диагональю 5,4 дюйма.
Источник: Tmall