«МегаФон» продаёт iPhone 12 mini по минимальной цене

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«МегаФон» продаёт iPhone 12 mini по минимальной ценеВ наличии осталось 34 шутки
В официальном магазине «МегаФон» на Tmall с 24 по 31 октября продают по минимальной цене iPhone 12 mini с 64 ГБ оперативной памяти.
На момент публикации новости в наличии осталось 34 шутки. Пока неясно, как поступит «МегаФон»: добавит ещё товаров до 31 октября или закроет распродажу раньше. Стоит поторопиться.
Заявленной на постере цены в 44 990 рублей, к сожалению, не получается. Однако смартфон всё равно предлагается по самой низкой на данный момент цене — 46 990 рублей. Чтобы её получить, нужно в корзине применить промокод «WOWBUY3000»:
Напомним, iPhone 12 mini имеет экран диагональю 5,4 дюйма. «МегаФон» обещает курьерскую доставку в ноябре.
Источник: AliExpress