«МегаФон» продаёт iPhone 12 mini по минимальной цене

На момент публикации новости в наличии осталось 34 шутки. Пока неясно, как поступит «МегаФон»: добавит ещё товаров до 31 октября или закроет распродажу раньше. Стоит поторопиться.

Заявленной на постере цены в 44 990 рублей, к сожалению, не получается. Однако смартфон всё равно предлагается по самой низкой на данный момент цене — 46 990 рублей. Чтобы её получить, нужно в корзине применить промокод «WOWBUY3000»: