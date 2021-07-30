МегаФон распродаёт iPhone 12 Pro по минимальной цене в оф. рознице

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МегаФон распродаёт iPhone 12 Pro по минимальной цене в оф. розницеСтоит поторопиться
До 31 июля в магазине МегаФона на Tmall предлагается Apple iPhone 12 Pro на 128 ГБ за 81 990 рублей вместо 99 990.
Чтобы получить такую скидку, нужно сначала получить купоны на странице iPhone 12 Pro, затем добавить телефон в корзину, а уже там применить промокод «UHWOW8000».
В «серой» рознице, конечно, можно найти этот смартфон и по более низкой цене, но у официальных продавцов устройство стоит в среднем 90 тысяч рублей:
iPhone 12 Pro оснащён процессором Apple A14 Bionic, выполненным по 5-нм нормам, экраном диагональю 6,1 дюйма, тремя камерами на 12 Мп в основном блоке, технологией разблокировки по лицу.