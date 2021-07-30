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МегаФон распродаёт iPhone 12 Pro по минимальной цене в оф. рознице

Стоит поторопиться
До 31 июля в магазине МегаФона на Tmall предлагается Apple iPhone 12 Pro на 128 ГБ за 81 990 рублей вместо 99 990.
МегаФон распродаёт iPhone 12 Pro по минимальной цене в оф. рознице

Чтобы получить такую скидку, нужно сначала получить купоны на странице iPhone 12 Pro, затем добавить телефон в корзину, а уже там применить промокод «UHWOW8000».

МегаФон распродаёт iPhone 12 Pro по минимальной цене в оф. рознице

В «серой» рознице, конечно, можно найти этот смартфон и по более низкой цене, но у официальных продавцов устройство стоит в среднем 90 тысяч рублей:

МегаФон распродаёт iPhone 12 Pro по минимальной цене в оф. рознице

iPhone 12 Pro оснащён процессором Apple A14 Bionic, выполненным по 5-нм нормам, экраном диагональю 6,1 дюйма, тремя камерами на 12 Мп в основном блоке, технологией разблокировки по лицу.