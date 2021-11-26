МегаФон распродаёт новейшие iPhone 13 со скидкой

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МегаФон распродаёт новейшие iPhone 13 со скидкойПоспешите
В официальном магазине МегаФона на Tmall распродают новые iPhone 13 с 128 ГБ памяти. Количество товара ограничено.
На постере у МегаФона указано, что распродажа продлится до 30 ноября. Но не исключено, что она кончится досрочно. Товара на момент публикации новости осталось: 111 штук белых айфонов и 66 штук — чёрных.
Чтобы получить скидку, в корзине нужно применить промокод «ITSFRIDAY6300» (обязательно капсом). Тогда стоимость смартфона вместо 79 990 рублей составит 73 690 рублей:
МегаФон обещает официальную гарантию на iPhone 13. Длительность доставки составляет от двух дней.
Напомним, данная модель оснащена экраном диагональю 6,1 дюйма, новым чипом A15 Bionic, может работать до 19 часов в режиме воспроизведения видео.
Источник: AliExpress