МегаФон распродаёт новейшие iPhone 13 со скидкой

На постере у МегаФона указано, что распродажа продлится до 30 ноября. Но не исключено, что она кончится досрочно. Товара на момент публикации новости осталось: 111 штук белых айфонов и 66 штук — чёрных.

Чтобы получить скидку, в корзине нужно применить промокод «ITSFRIDAY6300» (обязательно капсом). Тогда стоимость смартфона вместо 79 990 рублей составит 73 690 рублей: