Телефоны
Сегодня в 14:53
1 мин.

МегаФон распродаёт новейшие iPhone 13 со скидкой

Поспешите
В официальном магазине МегаФона на Tmall распродают новые iPhone 13 с 128 ГБ памяти. Количество товара ограничено.
МегаФон распродаёт новейшие iPhone 13 со скидкой

На постере у МегаФона указано, что распродажа продлится до 30 ноября. Но не исключено, что она кончится досрочно. Товара на момент публикации новости осталось: 111 штук белых айфонов и 66 штук — чёрных.

Чтобы получить скидку, в корзине нужно применить промокод «ITSFRIDAY6300» (обязательно капсом). Тогда стоимость смартфона вместо 79 990 рублей составит 73 690 рублей:

МегаФон распродаёт новейшие iPhone 13 со скидкой

МегаФон обещает официальную гарантию на iPhone 13. Длительность доставки составляет от двух дней.

Напомним, данная модель оснащена экраном диагональю 6,1 дюйма, новым чипом A15 Bionic, может работать до 19 часов в режиме воспроизведения видео.

Источник: AliExpress
Новости партнеров
Новости партнеров