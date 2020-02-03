МегаФон раздаёт два смартфона Xiaomi по цене одного

Во-первых, нужно быть абонентом МегаФон и пользоваться одним из тарифов линейки «Включайся!»: «Пиши», «Говори», «Развлекайся», «Общайся», «Смотри», «Премиум». Во-вторых, при покупке Xiaomi Redmi Note 8 Pro нужно будет подключить и оплатить опцию «1000 акционных рублей», которые в течение пяти месяцев будут зачисляться равными частями в счёт погашения абонентской платы по тарифу.

Модель-участник акции Redmi Note 8 Pro с 64 ГБ оперативной памяти стоит 17 990 рублей. Таким образом за два смартфона (+ Redmi 7A) при покупке нужно будет отдать всего 18 990 рублей, тысяча из которых вернётся на счёт. То есть можно приобрести два смартфона Xiaomi по цене одного.

Акция продлится с 3 февраля по 31 марта 2020 года.