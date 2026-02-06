МегаФон стал лидером по скорости мобильного интернета в России

Опубликовано 06 февраля 2026, 14:321 мин.
МегаФон стал лидером по скорости мобильного интернета в РоссииПровели миллионы измерений
Согласно недавнему исследованию, оператор «МегаФон» показал самую высокую среднюю скорость мобильного интернета в России в конце 2025 года.
© МегаФон
Аналитическая компания провела миллионы измерений по всей стране. Результаты показали, что скорость скачивания у «МегаФона» составила 36,03 Мбит/с, а скорость выгрузки данных — 11,54 Мбит/с.
Как пишет пресс-служба, всё благодаря масштабной программе обновления сети 2025 года. Было модернизировано более 31 тысячи станций по всей стране: в крупных городах, на транспорте, популярных курортах и важных трассах. В Москве, например, скорость скачивания выросла на 50%, а в ряде других городов — на 15−25%.
Кроме того, оператор усилил магистральные каналы связи, увеличив их пропускную способность более чем на 30%.