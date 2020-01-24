МегаФон устроил распродажу смартфонов Huawei и Samsung

Акция началась сегодня, 24 января, и продлится до 3 февраля. Распространяется она на товары, представленные в магазинах МегаФон Ритейл и в интернет-магазине megafon.ru.

Скидки на смартфоны достигают 25%. В акции участвуют Samsung Galaxy S10E, Note 10/Note 10+, Galaxy A40, Oppo A5 2020, Honor 20/20 Pro, 10 Lite, Honor 10i, Honor 9X и др., Huawei P Smart Z, Huawei Y7 2019 и др., а также ZTE Blade A7.

Так Honor 20 Pro стоит в рамках акции 29 990 рублей вместо 34 990 рублей, а Huawei P30 Lite — 14 990 рублей вместо 17 990 рублей.