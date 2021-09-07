МегаФон запустил распродажу iPhone в России

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МегаФон запустил распродажу iPhone в РоссииСтоит поспешить
МегаФон в своём онлайн-магазине на AliExpress распродаёт смартфоны Apple. Скидки действуют с 6 по 9 сентября. iPhone предлагаются в ограниченном количестве, поэтому стоит поспешить.
В акции участвуют разные модели iPhone. Чтобы получить на них скидку, в корзине нужно применить промокод. Например, модель Apple iPhone 12 mini со 128 ГБ памяти будет стоить 55 990 рублей вместо 61 990 рублей с промокодом «WOWPRICE6000».
Такой же промокод действует на модель iPhone 12 с минимальным и средним объёмом памяти. Чтобы купить со скидкой вариант с большим объёмом памяти, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max нужно использовать промокоды «WOWPRICE7000» и «WOWPRICE8000». Для покупки iPhone XR пригодится промокод «WOWPRICE3000». Модель iPhone 11 тоже участвует в акции.
Посмотреть все предложения распродажи можно по этой ссылке.