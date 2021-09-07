МегаФон запустил распродажу iPhone в России

Такой же промокод действует на модель iPhone 12 с минимальным и средним объёмом памяти. Чтобы купить со скидкой вариант с большим объёмом памяти, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max нужно использовать промокоды «WOWPRICE7000» и «WOWPRICE8000». Для покупки iPhone XR пригодится промокод «WOWPRICE3000». Модель iPhone 11 тоже участвует в акции.

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