Meizu 21 Pro может стать последним смартфоном компании, его покажут 29 февраля

Ранее являвшаяся крупным игроком, особенно в Китае, Meizu столкнулась с трудностями в борьбе с такими гигантами индустрии, как Apple и Samsung. В недавних сообщениях даже высказывалось предположение, что компания может вообще отказаться от смартфонов, сосредоточившись исключительно на разработке искусственного интеллекта.

Ожидается, что телефон будет относиться к премиум-классу, его цена может достигнуть 6 000 юаней (примерно $ 800-$ 850). Такая стоимость отражает его флагманские амбиции, которые, по слухам, включают новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3, 6,7-дюймовый 2K AMOLED-дисплей с дактилоскопическим датчиком под дисплеем, аккумулятор емкостью 4800 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт и трехлинзовую систему задней камеры с основным датчиком на 50 МП.