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Телефоны
Опубликовано 25 февраля 2024, 21:55
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Meizu 21 Pro может стать последним смартфоном компании, его покажут 29 февраля

Компания нацелена на ИИ
Meizu, возможно, представит свой последний флагманский смартфон Meizu 21 Pro 29 февраля. Этот запуск состоится в тот момент, когда компания столкнулась со снижением доли рынка и вопросами, связанными с ее будущей приверженностью рынку смартфонов.
Meizu 21 Pro может стать последним смартфоном компании, его покажут 29 февраля

© Meizu

Ранее являвшаяся крупным игроком, особенно в Китае, Meizu столкнулась с трудностями в борьбе с такими гигантами индустрии, как Apple и Samsung. В недавних сообщениях даже высказывалось предположение, что компания может вообще отказаться от смартфонов, сосредоточившись исключительно на разработке искусственного интеллекта.

Ожидается, что телефон будет относиться к премиум-классу, его цена может достигнуть 6 000 юаней (примерно $ 800-$ 850). Такая стоимость отражает его флагманские амбиции, которые, по слухам, включают новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3, 6,7-дюймовый 2K AMOLED-дисплей с дактилоскопическим датчиком под дисплеем, аккумулятор емкостью 4800 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт и трехлинзовую систему задней камеры с основным датчиком на 50 МП.

Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#MEIZU
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#смартфон