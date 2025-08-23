По словам Meizu, решение связано с отзывами пользователей и экспертов, которые тестировали ранние прототипы устройства. Специалисты рекомендовали доработать систему обработки изображений. В итоге инженеры обновляют 13 алгоритмов, чтобы сделать фотографии «более чёткими и сбалансированными на всех фокусных расстояниях».

Meizu 22 получит 6,3-дюймовый дисплей. Смартфон, возможно, оснастят одной из самых мощных камерных систем в своём сегменте.

Предзаказ уже открыт: оформить его можно всего за 1 юань. Для тех, кто закажет Meizu 22 заранее, предусмотрены бонусы — год гарантии с бесплатной заменой устройства и подарки, включая магнитный чехол PANDAER.

По данным инсайдеров, новинка получит процессор Snapdragon 8 Elite, аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч с быстрой зарядкой 80 Вт, а также телекамеру с 3-кратным оптическим зумом и фокусным расстоянием 72 мм. Кроме того, компания работает над поддержкой сверхширокополосной связи.