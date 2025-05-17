Meizu анонсирует сразу пять новых смартфонов

Среди новинок — Meizu mblu 22 и mblu 22 Pro, представленные ранее на Mobile World Congress 2025 как бюджетные модели, а также Meizu Note 22, Note 22 (обновлённая версия) и Note 22 5G. Эти смартфоны ориентированы на средний и бюджетный сегменты.

Кроме смартфонов, Meizu представит смарт-очки StarV View и смарт-кольцо StarV Ring 2. Пока неясно, будут ли новинки доступны за пределами Китая, но трансляция обещает раскрыть все подробности.

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