Meizu больше не будет производить смартфоны

Опубликовано 27 февраля 2026, 11:561 мин.
Meizu больше не будет производить смартфоныРазворот в планах компании
Китайская Meizu объявила о серьезных переменах. Ранее в Сети ходили слухи о закрытии бренда. Теперь вышло официальное заявление.
© Meizu
Компания опровергла информацию о банкротстве или полном уходе с рынка. Однако Meizu “временно приостанавливает разработку новых моделей для домашнего рынка”.
Значит ли это, что бренд исчезает? Нет. Компания решила сосредоточиться на другом. Основой развития станет ПО Flyme (платформа Flyme Auto, например, установлена более чем на 2,26 млн машин) и технологии ИИ. В ближайших планах компании — расширять такие партнерства и развивать «умные» технологии.
Что касается уже выпущенных телефонов Meizu, то для их владельцев ничего не меняется. Компания обещает, что обслуживание и поддержка продолжатся в полном объеме.