Meizu больше не будет производить смартфоны

Компания опровергла информацию о банкротстве или полном уходе с рынка. Однако Meizu “временно приостанавливает разработку новых моделей для домашнего рынка”.

Значит ли это, что бренд исчезает? Нет. Компания решила сосредоточиться на другом. Основой развития станет ПО Flyme (платформа Flyme Auto, например, установлена более чем на 2,26 млн машин) и технологии ИИ. В ближайших планах компании — расширять такие партнерства и развивать «умные» технологии.

Что касается уже выпущенных телефонов Meizu, то для их владельцев ничего не меняется. Компания обещает, что обслуживание и поддержка продолжатся в полном объеме.