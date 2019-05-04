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Сегодня 14:07

Meizu будет жить: компания получила деньги от китайского правительства

Производителя смартфонов спасли власти города Чжухай
Китайская компания Meizu подтвердила, что получила дополнительное финансирование от муниципального фонда Чжухай. Теперь у компании есть $14,5 миллионов.

По крайней мере, о такой сумме пишут журналисты. Meizu утверждает, что получение финансирования от муниципального органа не приведёт ни к каким существенным изменениям в руководстве компании. Самым крупным акционером останется Джек Вонг (Jack Wong), основатель Meizu. Однако муниципальный фонд Чжухай получил место в совете директоров.

Meizu была основана в городе Чжухай, поэтому и получила поддержку от муниципального фонда. О том, что компания станет частично государственной, Вонг рассказал ещё в феврале. Это стало решением для Meizu по выходу из сложной финансовой ситуации.

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