Meizu изобрела антивор-систему для смартфонов

15:50, 13 декабря 2022
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Meizu изобрела антивор-систему для смартфоновПолезная технология
Компания Meizu запатентовала систему защиты от кражи. Эта технология позволяет легко находить потерянные или украденные устройства и защищать личную информацию.
Фото: Unsplash
Когда владелец смартфона активирует антивор-систему, смартфон переходит в режим чёрного экрана, что делает его неработоспособным. Слот для SIM-карты также заблокирован, чтобы другие не могли использовать устройство.
Технология также может отправлять информацию о местоположении аппарата владельцу. К сожалению, пока это лишь патент, и неясно, будет ли он реализован.