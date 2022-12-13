Meizu изобрела антивор-систему для смартфонов

Когда владелец смартфона активирует антивор-систему, смартфон переходит в режим чёрного экрана, что делает его неработоспособным. Слот для SIM-карты также заблокирован, чтобы другие не могли использовать устройство.

Технология также может отправлять информацию о местоположении аппарата владельцу. К сожалению, пока это лишь патент, и неясно, будет ли он реализован.