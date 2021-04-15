Meizu начала продавать iPhone в своих магазинах

Это может показаться странным, ведь Meizu уже давно сравнивает свой смартфон Meizu 18 с устройствами Apple. Китайская компания утверждает, что её модель такая же безопасная с точки зрения приватности, как и iPhone.

В своём объявлении Meizu заметила, что смартфоны Apple являются одновременно и конкурентом, и другом для модели Meizu 18.

Пока логика поступка Meizu неясна. Источники подчёркивают, что это первый случай в истории, когда производитель Android-смартфонов решает продавать iPhone в собственных магазинах.

Ранее компания Meizu заявила, что 45% людей, купивших Meizu 18, — это бывшие владельцы iPhone.