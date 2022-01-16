Meizu начала выпускать чехлы для iPhone 13

Meizu изготовила чехлы из поликарбоната и термопластичного полиуретана. Аксессуары имеют рисунок, который, как обещает компания, долго не будет стираться.

Чехлы совместимы с магнитной зарядкой Meizu PANDAER 40W Magic Magnetic Ice Energy Supercharged Back Armor. Их будут продавать в Китае с 17 января по цене 129 юаней (около 1500 рублей).