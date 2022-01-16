Meizu начала выпускать чехлы для iPhone 13

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Meizu начала выпускать чехлы для iPhone 13Совместимые с MagSafe
Компания Meizu выпустила серию чехлов под брендом PANDAER для iPhone 13. Они поддерживают MagSafe, то есть беспроводную магнитную зарядку.
Meizu изготовила чехлы из поликарбоната и термопластичного полиуретана. Аксессуары имеют рисунок, который, как обещает компания, долго не будет стираться.
Чехлы совместимы с магнитной зарядкой Meizu PANDAER 40W Magic Magnetic Ice Energy Supercharged Back Armor. Их будут продавать в Китае с 17 января по цене 129 юаней (около 1500 рублей).
Ранее Meizu заявляла, что почти половина людей, купивших смартфон Meizu 18, ранее были владельцами айфонов. Также недавно под брендом PANDAER вышла беспроводная колонка с очень необычным дизайном. У неё есть цельнометаллический корпус и регулируемая RGB-подсветка.
Источник: ithome