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14:11, 02 апреля 2023
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Meizu обманула? У нового смартфона рамки оказались не такими тонкими, как показывали на презентации

Зачем?

Компания Meizu недавно представила свой новый флагманский смартфон Meizu 20 Infinity, который должен был поразить публику изящным дизайном. Однако в реальности рамки экрана оказались не такими узкими, как на официальных изображениях.

Meizu обманула? У нового смартфона рамки оказались не такими тонкими, как показывали на презентации

Фото: Meizu

По данным производителя, Meizu 20 Infinity имеет ультратонкие рамки. Это должно было создать эффект полного погружения в изображение на 6,79-дюймовом AMOLED-экране с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Однако по фотографиям, сделанным реальными пользователями, видно, что рамки экрана Meizu 20 Infinity заметно шире, чем у некоторых конкурентов. Например, у среднебюджетного Redmi Note 12 Turbo рамки тоньше. На самом деле у новинки симметричные рамки шириной 2,48 мм со всех сторон.

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Фото: Rozetked

Источник:Rozetked
Теги:
#MEIZU
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