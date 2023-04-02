Meizu обманула? У нового смартфона рамки оказались не такими тонкими, как показывали на презентации

По данным производителя, Meizu 20 Infinity имеет ультратонкие рамки. Это должно было создать эффект полного погружения в изображение на 6,79-дюймовом AMOLED-экране с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Однако по фотографиям, сделанным реальными пользователями, видно, что рамки экрана Meizu 20 Infinity заметно шире, чем у некоторых конкурентов. Например, у среднебюджетного Redmi Note 12 Turbo рамки тоньше. На самом деле у новинки симметричные рамки шириной 2,48 мм со всех сторон.