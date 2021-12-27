Meizu оштрафовали за показ рекламы на смартфонах

Meizu представила серию смартфонов Meizu 18 в марте 2021 года. Тогда же компания пообещала, что смартфоны предложат «чистую» операционную систему без рекламы, вредоносного ПО и push-уведомлений. Однако компания не сдержала слово. В ноябре смартфоны показали рекламу.

За это Meizu оштрафовали более чем на 25 тысяч юаней (около 300 тысяч рублей). Компанию не спасло даже то, что рекламу из ОС она убрала довольно быстро. Однако по факту компания нарушила обещание, данное пользователям.

В итоге Meizu в целом отказалась от озвученной выше стратегии. Поэтому Meizu 18 и Meizu 18 Pro останутся единственными смартфонами компании с «чистой» ОС.