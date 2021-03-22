Телефоны
Сегодня в 14:47
Meizu первой перейдёт на сервисы Huawei вместо Google
Они появятся на смартфонах для китайского рынка
После того, как США ввели санкции против Huawei, компания осталась без законного доступа к сервисам Google. Поэтому она начала разрабатывать собственную альтернативу — Huawei Mobile Services (HMS). Сегодня стало известно, что Meizu будет первой сторонней компанией, которая будет пользоваться HMS.
Как пишут источники, сервисы Huawei в скором времени могут появиться на смартфонах Meizu. Отмечается, что речь не идёт о переходе с Android на Harmony OS. Устройства Meizu просто получат поддержку HMS Core 5.0. Сюда входят основные приложения — Huawei Video вместо YouTube, Huawei App Market вместо Google Play Market, Huawei Search вместо поиска Google и т.д.
Скорее всего, сервисы Huawei будут использоваться в смартфонах Meizu для китайского рынка.