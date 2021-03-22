Meizu первой перейдёт на сервисы Huawei вместо Google

Как пишут источники, сервисы Huawei в скором времени могут появиться на смартфонах Meizu. Отмечается, что речь не идёт о переходе с Android на Harmony OS. Устройства Meizu просто получат поддержку HMS Core 5.0. Сюда входят основные приложения — Huawei Video вместо YouTube, Huawei App Market вместо Google Play Market, Huawei Search вместо поиска Google и т.д.

Скорее всего, сервисы Huawei будут использоваться в смартфонах Meizu для китайского рынка.