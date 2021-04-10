Meizu предложила владельцам iPhone опробовать свои смартфоны бесплатно

Как пишет Gizchina, Meizu начала приглашать пользователей iPhone получить Meizu 18 для теста бесплатно. Компания предлагает это всем владельцам смартфонов Apple, которым нравятся флагманы с маленькими экранами и которые хотят получить устройство с повышенной приватностью и безопасностью. Протестировать Meizu 18 можно за 0 юаней.

Предложение действует не для всех, а только для владельцев iPhone, которые никогда раньше не пользовались смартфонами Meizu. Кроме того, акция пока, похоже, действует только в Китае.

Ранее Meizu заявила, что 45% покупателей Meizu 18 — это бывшие пользователи iPhone.