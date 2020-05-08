Meizu представила новый доступный флагман

Сегодня компания Meizu презентовала линейку Meizu 17. В неё вошли, собственно, Meizu 17 и 17 Pro. По техническим характеристикам они почти идентичны, только у Pro-версии имеются лучшие вспомогательные датчики камеры, беспроводная зарядка и более быстрая RAM.

Итак Meizu 17 оснащён 6,6-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц. В дисплее есть вырез под селфи-камеру на 20 Мп. Также имеется встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Основная камера устройства получила главный датчик на 64 Мп (Sony IMX686). У Meizu 17 Pro он сопровождается телефото-модулем на 8 Мп и ультраширокоугольным модулем на 32 Мп. Также есть TOF камера.

У обычной Meizu 17 вспомогательные датчики таковы: 12 Мп (ширик), 8 Мп (ультраширик) и 5 Мп (макро).

Смартфоны работают на топовом процессоре Snapdragon 865. Оснащены аккумулятором ёмкостью 4500 мАч. Поддерживается быстрая 30-ваттная проводная зарядка и 27-ваттная беспроводная (у Pro-модели).

Meizu 17 выйдет в зелёном, сером и белом цветах. Версия 8/128 ГБ будет стоить $525, версия 8/256 ГБ — $565. Meizu 17 Pro будет доступен в мятном, чёрном и белом цветах. Цены на него начинаются с $605 (8/128 ГБ). Продажи стартуют 11 мая.