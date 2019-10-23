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Сегодня 18:05

Meizu представила самый дешёвый смартфон на топовом процессоре

На Snapdragon 855
Meizu представила новый флагманский смартфон Meizu 16T. Он работает на одном из наиболее производительных на сегодняшний день процессоре от Qualcomm — Snapdragon 855. А стоит при этом практически «копейки».

Аппарат оснащён экраном диагональю 6,5 дюйма с разрешением 2232 × 1080 пикселей и яркостью 600 кд/м2 . Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей, его скорость составляет 0,2 секунды.

Камера у смартфона тройная с датчиками изображения на 12 Мп, 8 Мп (с широкоугольной оптикой) и 5 Мп (сенсор глубины). «Фронталка» — 16-мегапиксельная.

Работает Meizu 16T под управлением Android 9.0 Pie с интерфейсом Flyme 7. Поддерживает аппарат аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой.

А теперь самое интересное — цены. В конфигурации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти Meizu 16T будет стоить $280; 8 ГБ + 128 ГБ — $325; 8 ГБ + 256 ГБ — $350. Отметим, что даже «убийца флагманов» от Xiaomi — Redmi K20 Pro на старте продаж предлагался за $434 (8 + 256 ГБ).

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