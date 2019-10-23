Meizu представила самый дешёвый смартфон на топовом процессоре

Аппарат оснащён экраном диагональю 6,5 дюйма с разрешением 2232 × 1080 пикселей и яркостью 600 кд/м2 . Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей, его скорость составляет 0,2 секунды.

Камера у смартфона тройная с датчиками изображения на 12 Мп, 8 Мп (с широкоугольной оптикой) и 5 Мп (сенсор глубины). «Фронталка» — 16-мегапиксельная.

Работает Meizu 16T под управлением Android 9.0 Pie с интерфейсом Flyme 7. Поддерживает аппарат аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой.

А теперь самое интересное — цены. В конфигурации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти Meizu 16T будет стоить $280; 8 ГБ + 128 ГБ — $325; 8 ГБ + 256 ГБ — $350. Отметим, что даже «убийца флагманов» от Xiaomi — Redmi K20 Pro на старте продаж предлагался за $434 (8 + 256 ГБ).