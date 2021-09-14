Meizu представит больше 30 новинок

На мероприятии представят новую версию прошивки Flyme OS, некоторые умные устройства Lipro и аксессуары Pandaer.

Два новых флагманских смартфона уже светились в базе сертификации TENAA, благодаря чему стало ясно, что обновление в Meizu 18 и Meizu 18 Pro установят более новый процессор Snapdragon 888+. Ожидается, что всё остальное останется прежним — дисплей, память, камеры, зарядка и габариты.

Смартфон Meizu 18x будет более дешёвой альтернативой флагманским моделям. К сожалению, подробности о нём неизвестны. Впрочем, до презентации осталось совсем немного времени.