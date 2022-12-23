Meizu сделала смартфоны по эскизам фанатов

17:18, 23 декабря 2022
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Meizu сделала смартфоны по эскизам фанатовИнтересные варианты
Meizu провела мероприятие, на котором показала невыпущенную модель смартфона Meizu 19 в фанатском дизайне. Ранее пользователи присылали компании свои рендеры, и теперь они могут увидеть, как выглядит реальный смартфон на их основе.
Фото: Equal Leaks
То есть Meizu сделала прототипы смартфонов на базе фанатских рендеров. Это значит, что в серию такие устройства не вышли и продаваться не будет. Но посмотреть на них всё же любопытно.
Ранее сообщалось, что Meizu 19 не выйдет, а вместо него на рынке сразу появятся Meizu 20 и Meizu 20 Pro.