Meizu скоро выпустит новый бюджетный смартфон

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Meizu скоро выпустит новый бюджетный смартфонПреемника Meizu M6T
Еще в сентябре Meizu воскресила свой бренд mblu (Blue Charm) и анонсировала суббренд под названием lifeme для повседневных товаров. Теперь сообщается, что компания может скоро выпустить смартфон mblu 10.
Грядущий смартфон ненадолго появился на платформе электронной коммерции Suning. На постере можно увидеть само устройство, которое внешне напоминает флагман Meizu 18. На передней панели у него будет вырез в форме капли. Смартфон должен выйти как минимум в трёх цветах: чёрном, белом и зелёном.
Meizu mblu 10 должен будет стать преемником Meizu mblu 6T (или Meizu M6T), который вышел в 2018 году. Тот смартфон стоил около $120, так что можно ожидать, что новинка тоже будет недорогой.
Источник: Gizmochina