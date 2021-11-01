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Meizu скоро выпустит новый бюджетный смартфон

Преемника Meizu M6T
Еще в сентябре Meizu воскресила свой бренд mblu (Blue Charm) и анонсировала суббренд под названием lifeme для повседневных товаров. Теперь сообщается, что компания может скоро выпустить смартфон mblu 10.
Meizu скоро выпустит новый бюджетный смартфон

Грядущий смартфон ненадолго появился на платформе электронной коммерции Suning. На постере можно увидеть само устройство, которое внешне напоминает флагман Meizu 18. На передней панели у него будет вырез в форме капли. Смартфон должен выйти как минимум в трёх цветах: чёрном, белом и зелёном.

Meizu скоро выпустит новый бюджетный смартфон

Meizu mblu 10 должен будет стать преемником Meizu mblu 6T (или Meizu M6T), который вышел в 2018 году. Тот смартфон стоил около $120, так что можно ожидать, что новинка тоже будет недорогой.

Источник: Gizmochina