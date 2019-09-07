Meizu создаёт бюджетник с топовыми характеристиками

В базе он проходит под номером M928Q. С каким названием смартфон выйдет в свет, пока неясно. Известно, что аппаратной основой для него станет мощная платформа Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Устройство получит AMOLED-экран диагональю 6,5 дюйма и с разрешением 2232 х 1080 пикселей. Камера у него тройная: с датчиками на 12, 8 и 5 Мп. Фронтальная камера 16-мегапиксельная. Поддерживать аппарат будет аккумулятор ёмкостью 4400 мАч.

Внешность смартфона тоже уже можно оценить. Вероятно, его анонс стоит ожидать в ближайшее время.