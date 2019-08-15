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Meizu увеличит встроенную память уже купленных пользователями смартфонов

Но только в сервисных центрах Китае
Компания Meizu объявила о начале программы по расширению памяти для смартфонов. Владельцам устройств нужно просто прийти в любой авторизованный сервисный центр Meizu.

Правда, программа доступна только для китайских пользователей. Увеличение объёма внутренней памяти смартфонов не бесплатно. Стоимость услуги начинается от $28 и может достигать $114. Зависит цена от модели устройства и объёма памяти. Также в программу Meizu входит ремонт материнских плат. Его стоимость колеблется в пределах $43-$85.

Распространяется программа на большинство смартфонов производителя. После ремонта платы или увеличения памяти обычная гарантия сохраняется.

Стоит отметить, что подобную программу по расширению внутренней памяти смартфонов Meizu уже проводила в мае и июле этого года.

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