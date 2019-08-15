Meizu увеличит встроенную память уже купленных пользователями смартфонов

Правда, программа доступна только для китайских пользователей. Увеличение объёма внутренней памяти смартфонов не бесплатно. Стоимость услуги начинается от $28 и может достигать $114. Зависит цена от модели устройства и объёма памяти. Также в программу Meizu входит ремонт материнских плат. Его стоимость колеблется в пределах $43-$85.

Распространяется программа на большинство смартфонов производителя. После ремонта платы или увеличения памяти обычная гарантия сохраняется.

Стоит отметить, что подобную программу по расширению внутренней памяти смартфонов Meizu уже проводила в мае и июле этого года.