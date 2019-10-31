Meizu вернулась в Россию с тремя смартфонами

Своё присуствие на зарубежных рынках Meizu в последнее время только сокращал из-за финансовых трудностей. Теперь же, судя по всему, дела начали налаживаться.

Официальным дистрибьютором Meizu в России вместо «Гермес Мобайл Дистрибьюшн» стала ELKO. Благодаря сотрудничеству на российском рынке появятся смартфоны Meizu 16Xs, Meizu M10 и Meizu Note 9.

Флагманская модель Meizu 16Xs оснащена 6,2-дюймовым AMOLED-экраном, процессором Snapdragon 675, тройной камерой с датчиками на 48, 8 и 5 Мп. Аккумулятор у аппарата имеет ёмкость 4000 мАч и поддерживает быструю 18-ваттную зарядку.