Meizu вернулась в Россию с тремя смартфонами
Своё присуствие на зарубежных рынках Meizu в последнее время только сокращал из-за финансовых трудностей. Теперь же, судя по всему, дела начали налаживаться.
Официальным дистрибьютором Meizu в России вместо «Гермес Мобайл Дистрибьюшн» стала ELKO. Благодаря сотрудничеству на российском рынке появятся смартфоны Meizu 16Xs, Meizu M10 и Meizu Note 9.
Флагманская модель Meizu 16Xs оснащена 6,2-дюймовым AMOLED-экраном, процессором Snapdragon 675, тройной камерой с датчиками на 48, 8 и 5 Мп. Аккумулятор у аппарата имеет ёмкость 4000 мАч и поддерживает быструю 18-ваттную зарядку.
Meizu M10 работает на платформе MediaTek Helio P25, имеет экран диагональю 6,5 дюйма и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Камера у смартфона тройная, один из датчиков получил разрешение 13 Мп.
Экран Meizu Note 9 тоже 6,2-дюймовый, разрешением Full HD+, процессор аналогичен тому, что используется в первой модели (Snapdragon 675). Камера у аппарата двойная с датчиками на 48 и 5 Мп. «Фронталка» — 20-мегапиксельная. Аккумулятор смартфона получил ёмкость 4000 мАч.
А теперь о главном — о ценах. Модель Meizu 16Xs с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти оценили в 20990 рублей, а с 6 ГБ + 128 ГБ — в 22990 рублей. Смартфон Meizu M10 (3 ГБ + 32 ГБ) стоит 11990 рублей. А Meizu Note 9 (4 ГБ + 64 ГБ) — 14990 рублей.
Также компания Meizu показала беспроводные наушники POP2 и проводные EP63NC. Первые стоят 5990 рублей, а вторые — 7490 рублей.