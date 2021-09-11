Meizu вернёт к жизни недорогую линейку смартфонов

В посте в китайской соцсети Weibo, Meizu официально заявила о возвращении Blue Charm спустя 1269 дней отсутствия. То есть бренд приостановил выпуск устройств в марте 2018 года, через четыре года после своего запуска.

Скорее всего, под возрождённым брендом Charm Blue будут выходить не только смартфоны. В июле этого года китайский производитель создал несколько новых учётных записей в Weibo под названиями Blue Charm TV, Blue Charm Tablet, Blue Charm Watch и Blue Charm Router. То есть можно ожидать от бренда выпуска таких устройств.