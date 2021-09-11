Meizu вернёт к жизни недорогую линейку смартфонов

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Meizu вернёт к жизни недорогую линейку смартфоновИ выпустит под брендом не только смартфоны
Из-за проблем с бизнесом Meizu когда-то решила избавиться от недорогой продуктовой линейки Blue Charm, известной также как Meizu M, сосредоточившись на флагманских устройствах. Теперь СМИ сообщили, что компания решила вернуть линейку.
В посте в китайской соцсети Weibo, Meizu официально заявила о возвращении Blue Charm спустя 1269 дней отсутствия. То есть бренд приостановил выпуск устройств в марте 2018 года, через четыре года после своего запуска.
Скорее всего, под возрождённым брендом Charm Blue будут выходить не только смартфоны. В июле этого года китайский производитель создал несколько новых учётных записей в Weibo под названиями Blue Charm TV, Blue Charm Tablet, Blue Charm Watch и Blue Charm Router. То есть можно ожидать от бренда выпуска таких устройств.