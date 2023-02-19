Meizu впервые выпустит флагманский смартфон с ИК-портом

11:55, 19 февраля 2023
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Meizu впервые выпустит флагманский смартфон с ИК-портомЕго можно будет использовать как пульт
Meizu готовится к запуску новой линейки флагманских смартфонов Meizu 20. Недавно бренд начал рекламировать устройства в социальных сетях, раскрывая информацию о них по частям. На данный момент подтверждено, что будущие флагманы получат процессор Snapdragon 8 Gen 2. Теперь же стало ясно, что новинки также будут оснащены ИК-портом.
Фото: Digital Chat Station
Согласно последнему тизеру, опубликованному брендом, серия Meizu 20, которая должна включать Meizu 20 и Meizu 20 Pro, будет поставляться с инфракрасным излучателем. Это позволит смартфону функционировать как пульт дистанционного управления, например, для телевизора.
Meizu
Отмечается, что Meizu впервые использует эту технологию на своих смартфонах.