Meizu впервые выпустит флагманский смартфон с ИК-портом

Его можно будет использовать как пульт

Meizu готовится к запуску новой линейки флагманских смартфонов Meizu 20. Недавно бренд начал рекламировать устройства в социальных сетях, раскрывая информацию о них по частям. На данный момент подтверждено, что будущие флагманы получат процессор Snapdragon 8 Gen 2. Теперь же стало ясно, что новинки также будут оснащены ИК-портом.