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11:55, 19 февраля 2023
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Meizu впервые выпустит флагманский смартфон с ИК-портом

Его можно будет использовать как пульт

Meizu готовится к запуску новой линейки флагманских смартфонов Meizu 20. Недавно бренд начал рекламировать устройства в социальных сетях, раскрывая информацию о них по частям. На данный момент подтверждено, что будущие флагманы получат процессор Snapdragon 8 Gen 2. Теперь же стало ясно, что новинки также будут оснащены ИК-портом.

Meizu впервые выпустит флагманский смартфон с ИК-портом

Фото: Digital Chat Station

Согласно последнему тизеру, опубликованному брендом, серия Meizu 20, которая должна включать Meizu 20 и Meizu 20 Pro, будет поставляться с инфракрасным излучателем. Это позволит смартфону функционировать как пульт дистанционного управления, например, для телевизора.

Meizu впервые выпустит флагманский смартфон с ИК-портом

Meizu

Отмечается, что Meizu впервые использует эту технологию на своих смартфонах.

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