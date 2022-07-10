Meizu выпустила дешёвый смартфон mblu 10s с внешним видом iPhone 13

Meizu mblu 10s получил 6,52-дюймовую ЖК-панель с разрешением HD+ (720 x 1600 пикселей), соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 60 Гц. В экране в вырезе в виде «чёлки» установлен 8-мегапиксельный датчик изображения. В основной системе камер у Meizu 10s ​​48-мегапиксельный главный сенсор. Он сопровождается 2-мегапиксельной камерой и 0,3-мегапиксельной камерой. Смартфон работает на чипсете Unisoc T310, питается от ​​батареи ёмкостью 5000 мАч.

Цены на Meizu mblu 10s начинаются с $108.