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Meizu выпустит «копию» iPhone 13

Но характеристики будут хуже
В базе данных сертификации TENAA обнаружили новый смартфон Meizu, который до боли напоминает внешне iPhone 13.
Meizu выпустит «копию» iPhone 13

По характеристикам же смартфон будет другим. Он получит экран диагональю 6,52 дюйма и разрешением 720р. Какой у него будет процессор, пока неясно, но его частота составит 2,0 ГГц. Питать устройство будет аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, который поддерживает 10-ваттную зарядку. Флагманом смартфон, конечно, не будет.

Meizu выпустит «копию» iPhone 13

Ещё у нового телефона Meizu будет 48-мегапиксельная камера. Она будет установлена в блоке, который очень похож на таковой у iPhone 13. Толщина корпуса смартфона составляет 9,3 мм, а вес 201 г.

Сколько будет стоить устройство и когда выйдет, неизвестно.

Источник: iXBT
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