Meizu выпустит «копию» iPhone 13

Ещё у нового телефона Meizu будет 48-мегапиксельная камера. Она будет установлена в блоке, который очень похож на таковой у iPhone 13. Толщина корпуса смартфона составляет 9,3 мм, а вес 201 г.

Сколько будет стоить устройство и когда выйдет, неизвестно.