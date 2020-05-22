Meizu выпустит самый дорогой смартфон в истории компании

Сам по себе флагманский смартфон Meizu 17 Pro на старте продаж стоил почти $800. А вот его особая версия оценена в $1400. Столько же стоит, например, Samsung Galaxy S20 Ultra.

Сообщается, что Meizu 17 Pro Kiln Art Collector's Edition будет оснащён 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Смартфон создавался в сотрудничестве с китайским производителем керамики Hsiao Fang. Устройство имеет особую керамическую заднюю панель. В комплект поставки также входит пиала для чая таким же цветом, что смартфон.

Напомним, Meizu 17 Pro работает на процессоре Snapdragon 865, имеет четверную основную камеру с датчиком на 64 Мп.