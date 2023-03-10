Meizu выпустит собственный складной смартфон в 2023 году

По словам китайского информатора Digial Chat Station, Meizu выпустит свой складной смартфон к концу 2023 года. Однако информации о форм-факторе нет — это может быть раскладушка, или он может складываться горизонтально, как Samsung Galaxy Fold.

Не исключено, что смартфон получит более глубокую интеграцию с электромобилями Geely.