Meizu выпустит собственный складной смартфон в 2023 году

12:05, 10 марта 2023
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Meizu выпустит собственный складной смартфон в 2023 годуКаким он будет, пока неясно
У Meizu непростые времена в прошлом. На фоне кризиса её купил китайский автогигант Geely. Теперь компания пытается преуспеть на рынке смартфонов снова. Появилась информация, что она готовится выпустить свой первый складной телефон в этом году.
Фото: Unsplash
По словам китайского информатора Digial Chat Station, Meizu выпустит свой складной смартфон к концу 2023 года. Однако информации о форм-факторе нет — это может быть раскладушка, или он может складываться горизонтально, как Samsung Galaxy Fold.
Не исключено, что смартфон получит более глубокую интеграцию с электромобилями Geely.