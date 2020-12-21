Мексиканцам продают смартфоны Xiaomi с заклеенными слотами под SIM-карты

Владелец устройства рассказывает, что планировал использовать оба слота под SIM-карты. Но второй оказался недоступен. Даже если убрать заглушку и вставить симку, смартфон просто не увидит её. По всему видимому, применяется программная блокировка.

Дело в том, что на официальном сайте Telcel указано, что Xiaomi Mi 10T Pro не поддерживает двойной слот под SIM-карты. Сама Xiaomi, кстати, ранее говорила, что доступность поддержки двух симок в смартфоне может варьироваться от рынка к рынку.

Как бы то ни было, операторы связи не имеют права физически блокировать компоненты смартфоны, не оповещая об этом потребителей.