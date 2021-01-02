Менее 6% заказов пришлось на новый смартфон Xiaomi без зарядки в комплекте

Пока комплект с адаптером питания стоит столько же, сколько комплект без него. Но на презентации Xiaomi призвала людей отдать предпочтение последнему, особенно если дома уже есть зарядное устройство. Как показала практика, этот призыв не сработал.

На комплект без адаптера питания пришлось всего 20 000 заказов из 350 000, то есть менее 6%.