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Менее 6% заказов пришлось на новый смартфон Xiaomi без зарядки в комплекте
Пока зарядку предлагают бесплатно
Во время презентации нового флагманского смартфона Mi 11 компания Xiaomi сообщила, что будет поставлять устройство в двух комплектах — с адаптером питания и без. Чуть позже стало известно, что Xiaomi за 30 секунд распродала первую партию Mi 11 объёмом 350 000 штук. Как оказалось, лишь малая часть проданных устройств была поставлена в комплекте без зарядки.
Пока комплект с адаптером питания стоит столько же, сколько комплект без него. Но на презентации Xiaomi призвала людей отдать предпочтение последнему, особенно если дома уже есть зарядное устройство. Как показала практика, этот призыв не сработал.
На комплект без адаптера питания пришлось всего 20 000 заказов из 350 000, то есть менее 6%.