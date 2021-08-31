Меньше 20% пользователей Android поменяли бы смартфон на iPhone 13

Отмечается, что отсутствие сканера отпечатка пальца и функция Apple по сканированию фотографий на предмет детского порно являются главными причинами нежелания переходить на iPhone.

По данным опроса, лишь 18,3% пользователей Android готовы купить iPhone 13 после его выхода. Желающих явно меньше, чем в прошлом году — тогда было 33,1%.

Из минусов iPhone пользователи также отметили ограниченную возможность кастомизации в iOS и невозможность загружать сторонние приложения. Ещё люди сказали, что у Android-смартфонов лучше оборудование.

А вот перейти на iPhone 13 пользователи хотят из-за «более долгой поддержки программного обеспечения», «интеграции с экосистемой Apple» и «лучшей защиты конфиденциальности».