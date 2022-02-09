Меньше аккумуляторы, но лучше камеры: представлены младшие флагманы Samsung Galaxy S22 и S22+Они «более Galaxy S», чем Ultra-модель
S22+ больше базовой модели — у первого диагональ экрана составляет 6,6 дюйма, а у второго 6,1 дюйма. Оба смартфона поддерживают частоту обновления экрана до 120 Гц. S22+ соответственно и тяжелее своего «брата» — 196 граммов против 168.
Samsung
Основная камера у смартфонов одинакова. Это три модуля: 50-Мп главный, 12-Мп ультраширокоугольный, 10-Мп телефото-камера с трёхкратным оптическим зумом. Фронталка представлена 10-Мп датчиком изображения. Камеры стали чуть лучше по сравнению с предыдущим поколением. У S21 не было такого оптического зума.
Samsung
Процессор тут выполнен по 4-нм технологии. Это либо Exynos 2200, либо Snapdragon 8 Gen 1. S22+ питает аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, а S22 — 3700 мАч. Это выглядит как ухудшение по сравнению с предыдущим поколением: у S21 было 4000 мАч, а у S21+ — 4800 мАч. Базовая новая модель поддерживает зарядку мощностью только до 25 Вт, а S22+ — до 45 Вт. Тут мы увидим улучшение для «плюсовой» модели.
Samsung
Galaxy S22 стоит 80 тысяч рублей, а Galaxy S22+ — 95 тысяч рублей.