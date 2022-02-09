Меньше аккумуляторы, но лучше камеры: представлены младшие флагманы Samsung Galaxy S22 и S22+

Процессор тут выполнен по 4-нм технологии. Это либо Exynos 2200, либо Snapdragon 8 Gen 1. S22+ питает аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, а S22 — 3700 мАч. Это выглядит как ухудшение по сравнению с предыдущим поколением: у S21 было 4000 мАч, а у S21+ — 4800 мАч. Базовая новая модель поддерживает зарядку мощностью только до 25 Вт, а S22+ — до 45 Вт. Тут мы увидим улучшение для «плюсовой» модели.