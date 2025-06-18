Meta* договорилась о выпуске «умных» очков Prada

Meta* планирует выпуск очков и под маркой Prada. Благодаря массивным дужкам дизайнерских моделей, в них легко разместить микрофоны и чипы, необходимые для работы «умных» функций. Когда именно выйдут — пока неизвестно.

Ray-Ban Meta* уже оснащены камерой, динамиками и голосовым помощником Meta AI*. Очки позволяют распознавать объекты, отправлять голосовые сообщения и использовать функции дополненной реальности. С 2023 года продано уже более 2 миллионов таких очков.

Кроме Meta*, в рынок «умных» очков активно заходят Google, Snap и другие компании.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена