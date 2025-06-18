Meta* договорилась о выпуске «умных» очков Prada

Опубликовано 18 июня 2025, 21:011 мин.
Meta* договорилась о выпуске «умных» очков PradaИ Oakley
Meta* готовит новые «умные» очки в сотрудничестве с модными брендами Oakley и Prada. Это продолжение успешного проекта с Ray-Ban, запущенного в 2023 году вместе с EssilorLuxottica. Очки под брендом Oakley будут ориентированы на активных пользователей и спортсменов — они получат защиту от влаги и пыли и будут стоить около $ 360.
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Meta* планирует выпуск очков и под маркой Prada. Благодаря массивным дужкам дизайнерских моделей, в них легко разместить микрофоны и чипы, необходимые для работы «умных» функций. Когда именно выйдут — пока неизвестно.
Ray-Ban Meta* уже оснащены камерой, динамиками и голосовым помощником Meta AI*. Очки позволяют распознавать объекты, отправлять голосовые сообщения и использовать функции дополненной реальности. С 2023 года продано уже более 2 миллионов таких очков.
Кроме Meta*, в рынок «умных» очков активно заходят Google, Snap и другие компании.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена