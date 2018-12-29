В сети появились новые подробности о следующих флагманских смартфонах Xiaomi, готовящихся к выпуску на будущий год. С прогнозами относительно Xiaomi Mi 9 и Mi Mix 4 выступили аналитики гонконгской компании GF Securities.

По данным аналитиков, Mi 9 станет первым смартфоном Xiaomi с тройной камерой. Модель Mi Mix 4 также получит объектив по принципу «перископа». Подобную технологию разрабатывает компания Oppo, она обеспечивает возможность большого оптического зума без потери качества и повышенной громоздкости модуля камеры.

Аппаратной основой станет новейший процессор Qualcomm Snapdragon 855. Кроме того, Mi Mix 4 может получить складной гибкий дисплей. Это не было бы слишком большим сюрпризом после того, как в Mi Mix 3 компания поэкспериментировала с форм-фактором слайдера.