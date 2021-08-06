Microsoft добавит «супер-дупер безопасный» режим во встроенный браузер Windows

Телефоны
Сегодня в 16:21
Microsoft добавит «супер-дупер безопасный» режим во встроенный браузер WindowsИз-за него пострадает скорость, но повысится защита
Команда Microsoft работает над режимом, который сделает браузер Edge более защищённым. Название он получил вызывающее: Super Duper Secure Mode («Супер-дупер безопасный режим»).
Режим этот экспериментальный. Он может сделать более сложной эксплуатацию уязвимостей в браузере для злоумышленников.
В режиме Super Duper Secure отключается функция JavaScript-движка браузера Edge, из-за чего код веб-сайтов начинает исполняться медленнее. Данная технология называется JIT-компиляцией, она может помочь повысить производительность, но чрезвычайно сложна. Это делает более вероятным появление ошибок, из-за которых страдает безопасность.
Конечно, есть опасения, что отключение технологии снизит производительность. Microsoft отмечает, что отключение JIT может привести к значительному снижению результатов тестов, но люди обычно не замечают этой разницы.