Microsoft изобрела складывающийся втрое смартфон

Никаких подробностей от Microsoft о том, как устроен шарнирный механизм, нет.

Интересно, что другие производители, такие как Samsung, тоже, по слухам, работают над собственным складным устройством аналогичного типа. Поскольку от Microsoft мы увидели лишь патент, пока неизвестно, когда такое устройство выйдет на рынок, и выйдет ли вообще.