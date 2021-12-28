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Microsoft изобрела складывающийся втрое смартфон

Обнаружен соответствующий патент
В сети появился новый патент от Microsoft, в котором описано устройство, способное складываться втрое. У компании уже есть телефон с двумя экранами в форме книжки. Похоже, что Microsoft продолжает развивать эту идею.
Microsoft изобрела складывающийся втрое смартфон

В патентной документации изображено устройство, у которого есть два шарнирных механизма. В раскрытом виде оно делает доступным огромный экран, состоящий из трёх отдельных секций. В сложенном виде аппарат выглядит как традиционный смартфон, похож на Surface Duo.

Microsoft изобрела складывающийся втрое смартфон

Никаких подробностей от Microsoft о том, как устроен шарнирный механизм, нет.

Интересно, что другие производители, такие как Samsung, тоже, по слухам, работают над собственным складным устройством аналогичного типа. Поскольку от Microsoft мы увидели лишь патент, пока неизвестно, когда такое устройство выйдет на рынок, и выйдет ли вообще.

Источник: GSMArena
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