Microsoft изобрела складывающийся втрое смартфон

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Microsoft изобрела складывающийся втрое смартфонОбнаружен соответствующий патент
В сети появился новый патент от Microsoft, в котором описано устройство, способное складываться втрое. У компании уже есть телефон с двумя экранами в форме книжки. Похоже, что Microsoft продолжает развивать эту идею.
В патентной документации изображено устройство, у которого есть два шарнирных механизма. В раскрытом виде оно делает доступным огромный экран, состоящий из трёх отдельных секций. В сложенном виде аппарат выглядит как традиционный смартфон, похож на Surface Duo.
Никаких подробностей от Microsoft о том, как устроен шарнирный механизм, нет.
Интересно, что другие производители, такие как Samsung, тоже, по слухам, работают над собственным складным устройством аналогичного типа. Поскольку от Microsoft мы увидели лишь патент, пока неизвестно, когда такое устройство выйдет на рынок, и выйдет ли вообще.
Источник: GSMArena