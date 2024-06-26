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Опубликовано 26 июня 2024, 20:20
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Microsoft могла выпустить складной смартфон Surface Duo 3: найдены концепты

Он был похож на Galaxy Z Fold
У Microsoft были амбициозные планы относительно своего складного смартфона Surface Duo 3, который в итоге так и не вышел на рынок. Устройство, получившее кодовое название «Neon», должно было оснащаться внутренним и внешним дисплеем, подобно Galaxy Z Fold и Pixel Fold. Это означало отход от концепции двух отдельных внутренних экранов предыдущих моделей Surface Duo.
Microsoft могла выпустить складной смартфон Surface Duo 3: найдены концепты
© Ferra

Обнаруженные патенты раскрывают некоторые особенности, которые планировала Microsoft. Surface Duo 3 должен был включать магнитную систему для крепления аксессуаров. Еще одной идеей была кнопка питания, которая могла бы частично открывать складное устройство.

© https://www.patentlyapple.com/2024/06/a-new-microsoft-patent-describes-the-addition-of-a-kickstand-to-their-reinvented-surface-duo-foldable-smartphone.html

Несмотря на эти перспективные разработки, Microsoft, похоже, отошла от своих начинаний в области смартфонов. Хотя смартфоны Surface Duo 3, возможно, никогда не увидят свет, концепты патентов предлагают уникальный взгляд на то, что могло бы стать значительной эволюцией в мобильной стратегии Microsoft.