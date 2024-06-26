Microsoft могла выпустить складной смартфон Surface Duo 3: найдены концепты

Опубликовано 26 июня 2024, 20:20
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Microsoft могла выпустить складной смартфон Surface Duo 3: найдены концептыОн был похож на Galaxy Z Fold
У Microsoft были амбициозные планы относительно своего складного смартфона Surface Duo 3, который в итоге так и не вышел на рынок. Устройство, получившее кодовое название «Neon», должно было оснащаться внутренним и внешним дисплеем, подобно Galaxy Z Fold и Pixel Fold. Это означало отход от концепции двух отдельных внутренних экранов предыдущих моделей Surface Duo.
Обнаруженные патенты раскрывают некоторые особенности, которые планировала Microsoft. Surface Duo 3 должен был включать магнитную систему для крепления аксессуаров. Еще одной идеей была кнопка питания, которая могла бы частично открывать складное устройство.
Несмотря на эти перспективные разработки, Microsoft, похоже, отошла от своих начинаний в области смартфонов. Хотя смартфоны Surface Duo 3, возможно, никогда не увидят свет, концепты патентов предлагают уникальный взгляд на то, что могло бы стать значительной эволюцией в мобильной стратегии Microsoft.