Microsoft могла выпустить складной смартфон Surface Duo 3: найдены концепты

Он был похож на Galaxy Z Fold

У Microsoft были амбициозные планы относительно своего складного смартфона Surface Duo 3, который в итоге так и не вышел на рынок. Устройство, получившее кодовое название «Neon», должно было оснащаться внутренним и внешним дисплеем, подобно Galaxy Z Fold и Pixel Fold. Это означало отход от концепции двух отдельных внутренних экранов предыдущих моделей Surface Duo.