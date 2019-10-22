Microsoft назвала лучшую мобильную операционную систему

Когда-то Microsoft предпочитала устанавливать на свои устройства собственную же систему Windows Mobile. Однако этот проект у компании провалился. Как рассказал топ-менеджер, Microsoft всё ещё хочет стать частью стремительно развивающейся индустрии смартфонов. Наиболее подходящей операционной системой для нового продукта компания считает Android.

Напомним, Surface Duo стал первым складным смартфонов Microsoft. Он имеет два 5,6-дюймовых дисплея, работает на процессоре Snapdragon 855. В продаже устройство должно появиться в период рождественских праздников 2020 года.