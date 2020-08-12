Microsoft объявила стоимость своего первого двухэкранного смартфона

Microsoft Surface Duo можно будет купить с 10 сентября по цене от $1399. Жители США уже могут оформить предзаказ на смартфон.

Впервые Microsoft анонсировала модель Surface Duo в октябре прошлого года. Известно, что устройство оснащено двумя отдельными экранами диагональю 5,6 дюйма и разрешением 1800 x 1350 пикселей. Эти дисплеи защищены стеклом Gorilla Glass.