Microsoft объявила стоимость своего первого двухэкранного смартфона
Microsoft Surface Duo можно будет купить с 10 сентября по цене от $1399. Жители США уже могут оформить предзаказ на смартфон.
Впервые Microsoft анонсировала модель Surface Duo в октябре прошлого года. Известно, что устройство оснащено двумя отдельными экранами диагональю 5,6 дюйма и разрешением 1800 x 1350 пикселей. Эти дисплеи защищены стеклом Gorilla Glass.
theverge
В основной камере используется 11-Мп датчик, который поддерживает семикратный зум. Можно снимать видео в разрешении 4K.
В качестве аппаратной основы смартфона выступает процессор Qualcomm Snapdragon 855. Есть 6 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Поддержки 5G нет. Устройство имеет две батареи. Вместе они располагают ёмкостью 3577 мАч. Может показаться мало, но Microsoft обещает, что смартфон будет работать как минимум сутки от одного заряда. Если быть точнее, то 27 часов в режиме разговора.
На Surface Duo можно запустить любое приложение. Некоторые из них уже оптимизированы для работы с двумя экранами.