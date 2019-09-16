Microsoft отдаёт флагманы Samsung больше чем за полцены при условии отказа от iPhone

В США скидка достигает $650. Учитывая, что полная стоимость Galaxy Note10 составляет $949, предложение выглядит ну очень выгодно. Такая сумма актуальна при обмене iPhone X, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy Note 9 или Google Pixel 3. Это не единственные модели, которые можно обменять. Однако для других сумма скидки оказывается меньше. Тут всё понятно, чем модель старее, тем предложение менее щедрое.
Распространяется акция только на магазины Microsoft в США и Канаде. Продлится она до 22 сентября 2019 года.
Стоит отметить, что Microsoft в августе начала активное стратегическое сотрудничество с Samsung. Об этом южнокорейский гигант сообщил на презентации Galaxy Note10.