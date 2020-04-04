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Microsoft показала, как будет работать её двухэкранный смартфон
Различные варианты использования
Microsoft показала, как будет работать её двухэкранный смартфон. Компания опубликовала изображения, из которых становится ясно, как устройство будет отображать информацию в различных режимах.
Речь идёт о смартфоне Surface Duo, который Microsoft предварительно анонсировала в прошлом году. В продажу он должен поступить в рождественские праздники 2020 года, если, конечно, ситуация с коронавирусом не помешает этому.
Напомним, Surface Duo оснащён двумя 5,6-дюймовыми экранами, разрешение у которых составляет 1350 x 1800 пикселей. Устройство «знает», в каком положении оно используется, и в зависимости от этого настраивает пользовательский интерфейс. Например, если раскрыть аппарат как ноутбук, нижний дисплей превратится в виртуальную клавиатуру.
Последний пост в блоге Microsoft Dev показал, как могут располагаться элементы интерфейса при различных вариантах использования Surface Duo.
PhoneArena