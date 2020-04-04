Microsoft показала, как будет работать её двухэкранный смартфон

Речь идёт о смартфоне Surface Duo, который Microsoft предварительно анонсировала в прошлом году. В продажу он должен поступить в рождественские праздники 2020 года, если, конечно, ситуация с коронавирусом не помешает этому.

Напомним, Surface Duo оснащён двумя 5,6-дюймовыми экранами, разрешение у которых составляет 1350 x 1800 пикселей. Устройство «знает», в каком положении оно используется, и в зависимости от этого настраивает пользовательский интерфейс. Например, если раскрыть аппарат как ноутбук, нижний дисплей превратится в виртуальную клавиатуру.

Последний пост в блоге Microsoft Dev показал, как могут располагаться элементы интерфейса при различных вариантах использования Surface Duo.