Microsoft скопировала дизайн смартфона Samsung с гибким экраном

В отличие от Galaxy Fold устройство Microsoft получилось шире. Над экраном у него тоже расположены датчики изображения и другие сенсоры. Сбоку на патентных рисунках заметны физические кнопки управления, а в нижней части корпуса порт USB Type-C.

Сообщается, что гибкий дисплей в таком смартфоне может быть выполнен по технологии OLED. Когда такое устройство появится на рынке, пока неясно.