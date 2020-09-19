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Сегодня 15:59
Microsoft скопировала дизайн смартфона Samsung с гибким экраном
Лишь немного видоизменила его
Управление США по патентам и торговым знакам (USPTO) выдало Microsoft патент на смартфон с гибким экраном в форме книжки. Он копирует дизайн смартфона Samsung Galaxy Fold.
Главное в запатентованном устройстве — шарнирное крепление. Как и у Galaxy Fold, гибкий экран у смартфона Microsoft складывается вовнутрь. Такой способ сочли более безопасным — дисплей лучше защищён от повреждений.
Microsoft
В отличие от Galaxy Fold устройство Microsoft получилось шире. Над экраном у него тоже расположены датчики изображения и другие сенсоры. Сбоку на патентных рисунках заметны физические кнопки управления, а в нижней части корпуса порт USB Type-C.
Сообщается, что гибкий дисплей в таком смартфоне может быть выполнен по технологии OLED. Когда такое устройство появится на рынке, пока неясно.