Минцифры объяснили, как быстро вернуть интернет иностранной сим-карте в РФ

Если они появятся в пределах наших вышек

Российские операторы мобильной связи временно блокируют интернет и смс для иностранных сим-карт при их подключении в России. Это связано с мерами безопасности. Период блокировки составляет 24 часа, после чего доступ к интернету и смс восстанавливается автоматически. При этом звонки остаются доступными. Но восстановить доступ можно и заранее.