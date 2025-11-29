Минцифры объяснили, как быстро вернуть интернет иностранной сим-карте в РФ

Опубликовано 29 ноября 2025, 16:101 мин.
Минцифры объяснили, как быстро вернуть интернет иностранной сим-карте в РФЕсли они появятся в пределах наших вышек
Российские операторы мобильной связи временно блокируют интернет и смс для иностранных сим-карт при их подключении в России. Это связано с мерами безопасности. Период блокировки составляет 24 часа, после чего доступ к интернету и смс восстанавливается автоматически. При этом звонки остаются доступными. Но восстановить доступ можно и заранее.
© Минцифры
Как это работает: после регистрации иностранной сим-карты в сети российского оператора на телефон приходит смс со ссылкой. Переходя по ней, пользователь проходит простую проверку через капчу — например, собирает пазл или выбирает картинку с нужным предметом. После успешного подтверждения доступ к интернету и смс восстанавливается в течение нескольких минут.
Новый механизм позволяет иностранным гражданам пользоваться мобильной связью в России без ожидания 24 часов.
Быстро и удобно.